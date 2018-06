Big Hero 6: Scott Adsit parla della serie Disney XD

Durante una recente intervista con Collider l'attore Scott Adsit, che ha dato voce a Baymax nel film originale, ha parlato del suo coinvolgimento nella serie di Big Hero 6 e del processo creativo che lo ha portato a sviluppare i vari modi che il personaggio avrebbe usato per comunicare.

"Ho saputo che avrei impersonato nuovamente Baymax circa un anno dopo la prima del film. Non ricordo esattamente quando, ma ricordo Ryan Potter ed io eravamo nel backstage per una proiezione speciale e mi disse che stavano pensando ad un seguito, che volevano realizzarlo nei minimi dettagli e che quindi avrebbe avuto bisogno di molto tempo."

L'attore ha proseguito: "L'idea per la serie tv è arrivata dai titoli di coda del film. Quando si vedono quegli estratti delle avventure dei protagonisti. Penso che abbiano preso quell'idea e l'abbiano trasformata in un'intera serie, che mi piace davvero. Gli script che ho letto e ai quali ho lavorato sono semplicemente fantastici. Sono davvero divertenti e intelligenti. Ero preoccupato che una serie potesse disinnescare l'impatto del film perché si tratta di un film molto emozionante, ma in realtà hanno trovato un modo per prendere il cuore e l'umorismo dell'opera originale e realizzare un'intera serie senza dover per forza parlare soltanto del dolore. La serie è più incentrata sul supereroe che sull'emotività."

Quanto al dover riprendere il ruolo dopo tutti questi anni, l'attore ha rivelato di non aver avuto particolari difficoltà: "Per me è stato abbastanza naturale. Baymax non se n'è mai andato per me, non è mai uscito dalla mia vita. Dopo il film del 2014 di tanto in tanto sono tornato a fare piccole cose per la Disney, o più semplicemente mi divertivo a fare la sua voce per amici o parenti. La parte difficile fu all'inizio, nella pre-produzione del film. Quando ricevetti il materiale per l'audizione, anni fa, il personaggio era descritto solo come molto gentile e amichevole, e in più c'era scritto che l'unica cosa che voleva era aiutare il prossimo. Quindi ho cercato di trovare la nota più benevola della mia voce e poi ho avuto l'idea di mischiarla leggermente con la voce del sistema telefonico automatico. Pensavo alla voce più gentile e amichevole che un bambino malato vorrebbe avere accanto, e questo è quello che mi è venuto in mente."



Big Hero 6: La Serie, è attualmente in programmazione su Disney XD.