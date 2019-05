Big Little Lies 2, Meryl Streep nella chat di gruppo delle cinque donne protagoniste

La seconda stagione di Big Little Lies sta per uscire e sappiamo che la star Meryl Streep sarà un nuovo fondamentale membro del cast. Anche l'attrice, a quanto pare, è molto legata alle cinque protagoniste anche nella vita reale, fuori dal soffocante paradiso di Monterey.

Quando è stato chiesto a Meryl Streep di entrare nel cast di Big Little Lies per la seconda stagione della serie lei non ha esitato. "I miei agenti mi hanno chiesto non vuoi leggerlo?" ricorda l'attrice ridendo "E io ho detto di no, la prima stagione è stata una delle serie più belle mai viste". Nicole Kidman si è unita alle star Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Laura Dern alcune ore prima della loro premiere per discutere con il capo redattore di Vanity Fair riguardo le esperienze vissute nel recitare nel celebre dramma che ha dominato la classifica degli Emmy Awards nel 2017, e perché erano così determinate nel fare una seconda stagione. Le altre due attrici Shailene Woodley e Zoe Kravitz non hanno potuto essere presenti, ma la Witherspoon ha detto di essere entusiasta del personaggio di Kravitz che, nella serie, esplora la relazione con sua madre, interpretata da Crystal Fox, mentre la Streep ha definito Shailene un miracolo nell'interpretazione del suo personaggio.

"È possibile esplorare i personaggi e le conseguenze delle loro azioni a un livello più profondo in questa seconda stagione" ha dichiarato la Kidman riguardo la decisione di continuare dopo il potentissimo finale della prima stagione che, oltretutto, coincideva con il romanzo di Liane Moriarty su cui era basata la serie. "Le loro vite si sviluppano in maniera diversa e più profonda" ha concluso. Un'altra parte fondamentale della scelta di fare una seconda stagione della serie è stata la forte reazione che ha suscitato la serie nel pubblico. "L'anno scorso, ai Golden Globes, quando Oprah ha tenuto quel discorso straordinario... e quando siamo salite sul palco e abbiamo potuto parlare di questa serie è stato davvero emozionante, uno dei momenti più importanti e belli della mia vita e della mia carriera" ha affermato la Witherspoon.

Big Little Lies è stata una serie completamente diversa, anche in base ai loro ruoli precedenti, non si erano mai trovate a collaborare con così tante altre protagoniste donne, abituate ad essere l'unica voce femminile sul set, il fatto che vadano d'accordo anche nella vita reale così tanto da avere una chat di gruppo è un vantaggio sotto molti punti di vista. Anche se confermano tutte che non rivelerebbero mai il contenuto delle loro conversazioni, qualche curiosità è stata detta: la Kidman ha ammesso di essere un utente emoji piuttosto entusiasta, mentre la Witherspoon ha detto che è più da gif.

Laura Dern ha ammesso che il successo che ha avuto Big Little Lies l'ha sorpresa. "Nella mia percezione ristretta che è forse una percezione derivante da un certo sessismo, ricordo di aver pensato: beh le donne guarderanno sicuramente la serie. Ma non è andata così!" ha poi esclamato "Perché gli uomini hanno amato questa serie, così come i ragazzi, i giovani, gli adolescenti. Siamo tutti alla ricerca di storie autentiche". La Streep ha continuato a sottolineare quanto ha apprezzato che Nicole Kidman e Reese Witherspoon abbiano, in un certo senso, lottato per realizzare una seconda serie di Big Little Lies. Il cast ha anche discusso ampiamente dell'impatto che la serie ha avuto sul tema della violenza domestica, e che ha segnato una svolta decisiva. Dopo aver interpretato il personaggio di Celeste, donna maltrattata dal marito, la Kidman afferma di essere diventata più consapevole della realtà della violenza domestica ed è stata improvvisamente in grado di poter essere portavoce di molte storie di donne che possono aver paura di parlare.

"Non ho mai voluto che Celeste superasse il suo trauma troppo velocemente nella seconda stagione, sono fermamente convinta che non sia una super-eroina" ha detto la Kidman. Tutte sono state d'accordo sull'idea che l'opportunità migliore del fare una seconda stagione di Big Little Lies fosse la possibilità di scavare più a fondo nelle loro vite, come ha ripetuto più volte la Streep "sono donne complicate, imperfette, istericamente divertenti, ma tragiche". "Per tutta la nostra vita" ha continuato "abbiamo letto libri e ascoltato storie che avevano protagonisti maschili, nessuna di noi desiderava essere Wendy o Trilli, volevamo essere tutti Peter Pan!". "La cosa più difficile è convincere gli uomini a guardare una storia in cui i personaggi protagonisti sono tutte donne e con Big Little Lies ci sono riuscite, anche gli uomini potevano sentire la sofferenza e credo che sia un dono straordinario per l'umanità".