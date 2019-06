Big Little Lies 2: Meryl Streep debutta nella nuova stagione dello show

Il tre volte premio Oscar Meryl Streep farà finalmente il suo ritorno sul piccolo schermo nella seconda stagione di Big Little Lies, in onda da questa settimana negli Stati Uniti. Le nuove puntate dello show arriveranno sugli schermi italiani dal prossimo 18 giugno, con il primo appuntamento su Sky Atlantic alle 21.15.

La seconda stagione di Big Little Lies - della quale si è potuta vedere qualche sequenza nel full trailer ufficiale della serie - esplorerà la malignità delle menzogne, la durabilità delle amicizie, la fragilità del matrimonio e la ferocia di una sana genitorialità mentre i fan si preparano ad un altro ciclo di episodi pieno di lacrime ed emozioni.

Meryl Streep in Big Little Lies interpreta Mary Louise Wright e ha affermato di essere entrata nello show senza nemmeno leggere la sceneggiatura.



Gli altri membri del cast hanno raccontato nei giorni scorsi la loro reazione alla vista di Meryl Streep sul set.

"Pensa ad un sogno. Come se fosse un sogno, come se tu fossi una bambina che sogna di diventare un'attrice, e di lavorare con Meryl Streep; è un dono straordinario che si è tramutato in realtà" ha esclamato Laura Dern.

Andrew Scott ha affermato:"Tutti sanno che come attore aspetti tutta la vita d'incontrare Meryl Streep, per non parlare di lavorare con Meryl Streep ed essere in una serie con Meryl Streep!".

Questa settimana in America debutteranno altre serie tv come la terza stagione di The Handmaid's Tale, la terza stagione di Claws, la miniserie Tales of the City e la terza stagione di Vida.

L'annuncio dell'uscita della stagione era stato dato da Nicole Kidman all'inizio del 2019.