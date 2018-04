Big Little Lies 2: Meryl Streep e Nicole Kidman insieme nella prima foto dal set

A pochi mesi di distanza dall'annuncio del casting di Meryl Streep nella seconda stagione di Big Little Lies, ecco arrivare la prima immagine di quest'ultima e di Nicole Kidman direttamente dal set. La produzione è iniziata in questi giorni ed i nuovi episodi arriveranno nel 2019, sempre su HBO.

Il ruolo che la celebre attrice andrà a ricoprire sarà quello della madre del defunto (e violento), Perry (Alexander Skarsgard), la Signora Mary Louise Wright, che arriva arriva a Monterey alla ricerca di risposte e per trascorrere del tempo con i suoi nipoti.

Aspettatevi dunque alcune scene esplosive tra la diva volte Premio Oscar e la recente vincitrice dell'Emmy (proprio per BLL), Nicole Kidman, in quella che sarà una vera e propria "reunion", visto che le due attrici hanno già recitato insieme in The Hours, nel 2002.

Nel dare la notizia dell'arrivo della Streep in Big Little Lies, la HBO ha anche tenuto a specificare che, nonostante le speculazioni che vorrebbero il personaggio di Perry sopravvissuto, questo non è assolutamente vero. Probabilmente lo rivedremo nella seconda stagione, ma solo attraverso dei flashback.

Nei nuovi episodi dell'adattamento del libro di Liane Moriarty torneranno anche Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz, Adam Scott, James Tupper, Gordon Klein e Iain Armitage, che riprenderanno i rispettivi ruoli della prima stagione.

