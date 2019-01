Big Little Lies 2: Nicole Kidman rivela quando uscirà la seconda stagione

Durante la notte di Capodanno Nicole Kidman è stata ospite di una diretta della CNN, e mentre si attendeva la mezzanotte per celebrare l'arrivo del nuovo anno, l'attrice ha potuto parlare della seconda stagione di Big Little Lies, acclamata serie HBO che ritornerà nel corso del 2019.

Quando le è stato chiesto di rivelare la data di uscita, la Kidman ha detto: "A giugno. Probabilmente i nuovi episodi arriveranno a giugno 2019."

Big Little Lies racconta la storia di tre donne in difficoltà (la Kidman, Shailene Woodley e Reese Witherspoon) che, quando la serie inizia, sono coinvolte in un'indagine per omicidio. La serie è stata un successo così elevato che, nonostante fosse stata originariamente pensata come mini-serie, la HBO ha deciso di rinnovarla per una seconda stagione. Nella diretta la Kidman ha citato l'entusiasmo dei fan come ragione principale per questo rinnovo.

Nei nuovi episodi di Big Little Lies il cast si allargherà per includere Meryl Streep: la leggendaria attrice vestirà i panni di Mary Louise Wright, la suocera del personaggio della Kidman, Celeste e madre di Perry (Alexander Skarsgård), che ritornerà dopo il sorprendete epilogo della prima stagione.

La prima stagione è stata interamente scritta di David E. Kelley e diretta da Jean-Marc Vallée, egista di Wild e Dallas Buyers Club", con Reese Witherspoon come produttore esecutivo. Nel cast anche Laura Dern, Jeffrey Nordling, Zoë Kravitz, James Tupper e Adam Scott.