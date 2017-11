Big Little Lies 2: le riprese inizieranno ufficialmente il prossimo anno!

Le cose si stano muovendo per la seconda stagione di Big Little Lies . La conferma che la seconda season si sarebbe fatta è arrivata lo scorso luglio e adesso sappiamo quando inizieranno le riprese della serie che ha vinto benla scorsa stagione.

Lo show si basa sul romanzo del 2014 - dallo stesso titolo - scritto dall'autrice Liane Moriarty e il cast vede nomi importantissimi nell'industria hollywoodiana, come Reese Witherspoon e Nicole Kidman.

Big Little Lies, inizialmente almeno, doveva essere una mini-serie di una sola stagione, ma poi è arrivata la notizia che la HBO ha dato l'ok per la seconda stagione, che inizierà a girare a partire dalla primavera 2018.

Naturalmente è ancora troppo presto per sapere esattamente quando lo show debutterà in tv, ma di certo non appena avremo ulteriori notizie non tarderemo a comunicarvele.