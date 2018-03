Big Little Lies 2: le riprese sono iniziate, ce lo svela la splendida Zoë Kravitz!

L'adattamento per il piccolo schermo di HBO - tratto dal libro di Liane Moriarty, Big Little Lies, è stato un così grande successo che la rete ha ordinato una seconda stagione. Le riprese sono iniziate e a rivelarcelo sono 2 delle splendide protagoniste,, via social.

La season 2, ci permetterà di ritrovare i membri originali del cast: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz, Adam Scott, James Tupper, Gordon Klein e Iain Armitage, che riprenderanno i loro ruoli dalla stagione 1.

Poi, con sommo gaudio, Meryl Streep si unirà al progetto nei panni della suocera di Mary Louise Wright, Celeste. Sarà la madre del compianto Perry Wright, interpretato da Alexander Skarsgård, che ha incontrato una fine tragica - ma soddisfacente - nel finale della prima stagione. Celeste arriva a Monterey in cerca di risposte e preoccupata per il benessere dei suoi nipoti, i gemelli.

Sia Zoë Kravitz che Shailene Woodley hanno pertanto deciso di affidare ai social le foto dei loro rispettivi personaggi, Bonnie e Jane, di nuovo in azione e pronte a iniziare le riprese. La Kravitz e la Woodley sono le prime attrici della mini-serie a pubblicare le foto dei propri personaggi; tuttavia, durante la promozione del suo film attualmente in sala, Nelle Pieghe del Tempo, la star e produttrice esecutiva di BLL, Reese Witherspoon, ha detto a Seth Myers che le riprese avrebbero avuto inizio venerdì 16.

Che ne dite? Curiosi di vedere come proseguiranno le avventure delle ragazze? Ditecelo nei commenti!