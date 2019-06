Big Little Lies 2, rivelate le sinossi e i titoli dei primi tre episodi

E' ormai quasi tutto pronto per il ritorno di Big Little Lies, e dopo la pubblicazione del primo trailer della seconda stagione, ecco spuntare online anche le sinossi ufficiali dei primi tre episodi di questa nuova iterazione dell'acclamata mini-serie HBO.

Potete leggere le anticipazioni qui sotto, insieme ai titoli originali:

Episodio 2,01 - "Cosa hanno fatto?": Dopo il primo giorno di scuola, Madeline (Reese Witherspoon) è preoccupata dal comportamento di Bonnie (Zoë Kravitz) e, più tardi, rimane scioccata quando Abigail (Kathryn Newton) le rivela che non vuole andare al college. Intanto Mary Louise (Meryl Streep), suocera di Celeste (Nicole Kidman), inizia a studiare il personaggio di Madeline. Jane (Shailene Woodley) viene a sapere dal suo nuovo collaboratore, Corey (Douglas Smith), che è conosciuta in città come una delle "Monterey Five".

Episodio 2.02 - "Tell-Tale Hearts": Renata (Laura Dern) affronta un futuro incerto quando Gordon (Jeffrey Nordling) le rivela difficoltà legali. Corey (Douglas Smith) chiede a Jane (Shailene Woodley) un appuntamento "pratico". Dopo una sessione di terapia stimolante con Dr. Reisman (Robin Weigert), Celeste (Nicole Kidman) si apre a Mary Louise (Meryl Streep) sulla sua relazione con Perry. Arriva la mamma di Bonnie (Zoë Kravitz), Elizabeth (Crystal Fox), mentre Ed (Adam Scott) affronta Madeline (Reese Witherspoon) circa i suoi segreti.

Episodio 2.03 - "The End of the World": Mary Louise (Meryl Streep) cerca di avvicinarsi a Jane (Shailene Woodley). Invece di affrontare i suoi problemi a casa, Renata (Laura Dern) concentra la sua ira sul preside Nippal (P.J. Byrne). Madeline (Reese Witherspoon) è costretta ad affrontare i suoi problemi durante una sessione di terapia di coppia con il Dr. Reisman (Robin Weigert), mentre Celeste (Nicole Kidman) è in conflitto con i suoi ricordi di Perry.

Vi ricordiamo che Big Little Lies tornerà in onda su Sky Atlantic a partire dal prossimo 18 giugno. Come dichiarato dal cast, la serie non tornerà per una terza stagione.