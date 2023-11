Big Little Lies 3 si farà: tutti i dettagli noti finora

Nonostante le dichiarazioni di Zoe Kravitz sul fatto che una Stagione 3 di Big Little Lies non sarebbe stata realizzata, poche ore fa è arrivata la reazione opposta di un'altra delle protagoniste dello show HBO, Nicole Kidman. L'attrice Premio Oscar ha tranquillizzato i fan presenti a un evento, dichiarando invece che la terza stagione è in arrivo.

Nicole Kidman ha confermato la terza stagione di Big Little Lies, e la notizia giunge alquanto sconcertante se si considera il cumulo di notizie contrarie emerse dopo il finale della seconda stagione andato in onda nel 2019. La Kidman ha parlato in modo piuttosto schietto durante un Q&A con i fan e ha rivelato con nonchalance l'arrivo imminente della nuova stagione: "Ho amato Big Little Lies... Vi porteremo una terza stagione, per vostra informazione".

Si tratta di un aggiornamento entusiasmante, anche se è importante sottolineare che nessuno alla HBO ha ancora corroborato la sua affermazione, e la terza stagione di Big Little Lies non è presente in nessun programma ufficiale della HBO.

Arrivata nel 2017 e basata sull'omonimo romanzo di Liane Moriarty, Big Little Lies segue cinque donne della ricca comunità di Monterey, in California, che si ritrovano a essere le principali sospettate in un'indagine per omicidio. Con i suoi personaggi brillanti e gli avvincenti colpi di scena, la prima stagione ha entusiasmato gli spettatori della HBO e ha ottenuto ben 16 nomination agli Emmy di quell'anno.

Uno degli elementi che hanno decretato il successo di Big Little Lies è stato il suo cast stellare: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Shailene Woodley e Laura Dern sono tornate per la seconda stagione a cui si è aggiunta anche Meryl Streep. Quella che inizialmente doveva essere una miniserie si è trasformata in una serie a tutti gli effetti, e la popolarità travolgente di Big Little Lies è stata la motivazione principale per la realizzazione della seconda stagione.

Sebbene la critica non abbia amato la seconda stagione al pari della prima, questa è stata comunque in grado da attirare un grande pubblico. Il finale di Big Little Lies 2 da record di ascolti su HBO e ha spinto i fan a chiedere a gran voce la terza stagione.