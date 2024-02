Big Little Lies 3, Laura Dern è ottimista sulla nuova stagione: 'Ci stiamo lavorando'

Negli ultimi anni stiamo assistendo al proliferare di produzioni per il piccolo schermo, tra queste c'è anche Big Little Lies, serie tratta direttamente dal romanzo scritto da Liane Moriarty e con protagonista Reese Whiterspoon, conosciuta ai più per la sua iconica interpretazione nel film cult La Rivincita delle Bionde.

Ecco che però anche qui, come per coloro che si chiedono se ci siano speranze per una nuova stagione di Hannibal, sono diversi quelli che stanno attendendo con trepidazione i nuovi episodi di Big Little Lies, che al momento però sembrerebbe ancora lontana dall'arrivare sugli schermi.

Tuttavia a rischiarare un po' le giornate di tutti coloro che non riescono a pensare ad altro, è intervenuta la stessa attrice Laura Dern, che nello show interpreta Renata Klein.

Durante una recente intervista per Entertainment Weekly quest'ultima ha infatti dichiarato:

"Tutti noi che vi abbiamo preso parte non vediamo l'ora di tornare sul set. So anche che al momento ci stanno lavorando diligentemente, quindi spero davvero che una nuova stagione possa vedere la luce in futuro".

Sicuramente si tratta di affermazioni importanti, che riaccendono le speranze degli appassionati e che quindi ci fanno chiedere: Cosa dobbiamo aspettarci in futuro dalla serie? In attesa di saperne di più, sapevate che il finale di Big Little Lies 2 ha fatto un record di ascolti?