Big Little Lies 3, Zoë Kravtiz è sicura: 'La terza stagione non si farà'

Il regista Jean-Marc Vallée è scomparso lo scorso anno a soli 58 anni, sconvolgendo il mondo di Hollywood e in particolare tutti i fan di Big Little Lies.

La serie HBO si è per il momento fermata dopo due stagioni e in molti sono in attesa di scoprire nuovi aggiornamenti sullo show. Big Little Lies 3 arriverà mai? Purtroppo, Zoë Kravtiz non sembra essere affatto ottimista.

"Abbiamo parlato molto della realizzazione di una terza stagione, ma sfortunatamente Jean-Marc Vallée, il nostro incredibile regista, è morto lo scorso anno, il che è straziante, e non riesco proprio ad immaginare di andare avanti senza di lui", ha dichiarato l'attrice in un video per GQ. “Era davvero il visionario di quello spettacolo. Quindi, sfortunatamente, è finita".

Vallée ha diretto tutti e sette gli episodi della prima stagione di "Big Little Lies" e ha lavorato come montatore e produttore dopo che Andrea Arnold ha assunto il ruolo di regista per la seconda stagione di Big Little Lies.

"Jean-Marc Vallée è stato un regista brillante, un talento davvero fenomenale che ha infuso in ogni scena una verità profondamente viscerale ed emotiva", ha dichiarato HBO dopo la morte del regista. "Era anche un uomo estremamente premuroso che ha investito tutto se stesso al fianco di ogni attore che ha diretto".

Per Big Little Lies è arrivata davvero la fine? In attesa di comunicazioni ufficiali, diteci la vostra nei commenti!