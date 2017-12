Big Little Lies: Andrea Arnold dirigerà gli episodi della seconda stagione?

Con la seconda stagione ormai ufficialmente confermata , HBO è in procinto di annunciare il regista che si occuperà dei nuovi episodi di

Secondo quanto riportato da Deadline, Andrea Arnold sarebbe stata scelta dal canale via cavo per occuparsi della regia di tutti e sette gli episodi che andranno a comporre la seconda stagione. Si tratterebbe del primo grande progetto per l’apprezzata regista di Fish Tank, Wuthering Heights e American Honey. Il regista della prima stagione, Jean-Marc Vallée, rimarrà nel ruolo di produttore esecutivo. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Alexander Skarsgard e Laura Dern dovrebbero tutti tornare nei nuovi episodi, nonostante uno di loro non sia più in vita (flashback in vista?).

A scrivere gli episodi, parzialmente basati sulla storia dell’autrice Liane Moriarty, sarà nuovamente David E. Kelley. Nessuna notizia certa sull’inizio delle riprese, ma indubbiamente avverrà nel 2018, con una probabile release nel 2019.

La stessa autrice, tempo fa, si era detta disponibile a una seconda stagione, modificando lo status di miniserie dello show: “Ho iniziato a pensare ai modi in cui continuare questa storia. I produttori mi hanno chiesto di mettere insieme alcune idee. Non vorrei scrivere un nuovo libro ma forse una nuova storia. Vedremo cosa succederà”.