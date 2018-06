Big Little Lies: Denis O'Hare di American Horror Story nel cast della seconda stagione

HBO ha ufficialmente annunciato che Denis O'Hare, attore noto per i suoi ruoli in This is Us e American Horror Story, avrà un ruolo ricorrente nella seconda stagione di Big Little Lies, miniserie premiata agli Emmy.

Denis vestirà i panni di Ira Farber, personaggio nuovo di zecca pensato appositamente per questo arco narrativo e di cui al momento si conoscono pochi dettagli. Si unirà alle già annunciate Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz, grandi protagoniste della prima stagione.

Oltre al ritorno già confermato di Nicole Kidman e Reese Witherspoon, la grande novità è rappresentata da Meryl Streep, ingaggiata per vestire i panni di Marie Louise Wright, madre del defunto (e violento) Perry, che probabilmente rivedremo nei nuovi episodi, ma soltanto in veste di flashback.

La seconda stagione di Big Little Lies, composta da sette episodi, esplorerà la malignità delle menzogne, la durata delle amicizie, la fragilità del matrimonio e, naturalmente, la ferocia della sana genitorialità. Le relazioni si mischiano, la lealtà si corrompe… il potenziale per le ferite emotive e fisiche incomberà.

Il debutto è fissato per il 2019 sulla nota emittente americana, anno in cui arriveranno anche l'ultima stagione de Il Trono di Spade e la terza di True Detective. Insomma, un ricco bottino per i fan di HBO.