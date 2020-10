Big Little Lies, per Nicole Kidman la stagione 3 è in fase di sviluppo: 'Vogliamo farla'

Intervenuta al podcast Jam Nation iHeart Radio per promuovere la nuova miniserie HBO The Undoing, Nicole Kidman è tornata a parlare di Big Little Lies. Dopo la seconda stagione, uscita lo scorso anno, l'attrice ha rivelato che la showrunner Liane Moriarty sta "lavorando a un libro" che servirà come trattamento per la terza stagione.

"C'è una storia in fase di elaborazione" ha raccontato Nicole Kidman. "Il nostro gruppo di donne vuole farla. Si tratta più che altro di un nocciolo di idee che devono solo essere consolidare."

All'inizio di ottobre, in un'intervista con Marie Claire la protagonista di Eyes Wide Shut aveva già detto che il cast e la troupe di Big Little Lies non vedevano l'ora di rimettersi al lavoro per un'altra stagione. "Io e Reese [Witherspoon] parliamo o ci scambiamo messaggi almeno una volta alla settimana. È appena tornata a Nashville e siamo molto vicine. Vogliamo solo lavorare di nuovo insieme. Ho mandato un messaggio a Zoë [Kravitz] e Laura [Dern], e ci sono anche loro. David E. Kelly e Liane hanno davvero una buona idea per la storia."

La prima stagione dello show è stata molto apprezzata dalla critica, mentre la seconda è stata più controversa, anche a causa delle tensioni tra David E. Kelly e la regista Andrea Arnold. Il finale di stagione aveva comunque fatto registrare un record di ascolti. "Mai dire mai" aveva dichiarato Casey Bloys, presidente HBO, parlando di una eventuale terza stagione di Big Little Lies.