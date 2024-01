Big Little Lies, Shailene Woodley vuole la terza stagione: 'Sarebbe un sogno'

Nonostante le dichiarazioni di Zoë Kravitz sulla terza stagione di Big Little Lies, pare che la serie andrà avanti per una terza stagione. Cosa ne pensa il cast? Parla una delle attrici.

In una recente intervista per Harper's Bazaar, Shailene Woodley ha dichiarato che: "È stato un sogno per noi [fare una terza stagione]. Lavorare insieme a quella serie ha rappresentato tante cose, e il modo in cui ha colpito così tante persone in tutto il mondo e il modo in cui ha colpito noi - è stato qualcosa che nessuno di noi si aspettava. Penso che ciò che mi eccita della possibilità di una terza stagione, più di quello che potrei pensare con Jane, è il fatto che questi bambini [nello show] non sono più bambini. Sono adolescenti adesso!".

"Jean-Marc Vallée, il nostro brillante regista che ha messo insieme Big Little Lies e l'ha resa davvero ciò che era, è purtroppo scomparso e al suo funerale, l'anno scorso, sono venuti tutti i bambini e il cast era lì. Così mi sono guardata intorno e ho pensato: "Dove sono i nostri figli?". Le loro voci si sono abbassate, hanno tutti la loro situazione adolescenziale [agita le mani sul viso per far intendere l'acne], e l'angoscia si fa sentire, e questo, per me, è l'aspetto più eccitante della possibilità di una terza stagione. Che aspetto ha la vita di queste persone che non sono più bambini?".

