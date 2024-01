Big Little Lies, la terza stagione si farà! La conferma di Reese Witherspoon

Dopo la conferma di Nicole Kidman sul futuro di Big Little Lies, arriva anche quella di un'altra protagonista della serie, Reese Witherspoon: l'attrice ha affermato che la terza stagione si farà.

A distanza di quattro anni dalla fine della seconda stagione, Witherspoon ha condivisoalcuni aggiornamenti con Variety riguardo al possibile rinnovo della serie, confermando che lei e Kidman, entrambi produttrici di Big Little Lies, stanno cercando di lavorare sulla terza stagione dello show HBO. "Ci stiamo lavorando su. Nic e io ci stiamo lavorando tanto su" ha dichiarato l'attrice. Al momento, Witherspoon è impegnata con The Morning Show, mentre Kidman sarà protagonista di The Expats e Nine Perfect Strangers. Le parole di Kidman e Witherspoon contraddicono le recenti dichiarazioni di Zoe Kravitz: l'attrice, in seguito alla morte del regista Jean-Marc Vallée, non era ottimista sul futuro della serie.

Big Little Lies è una commedia dark che segue le vite di cinque donne benestanti che finiscono coinvolte in un'indagine su un omicidio. Nel cast della serie troviamo anche Shailene Woodley nei panni di Jane Chapman, Laura Dern in quelli di Renata Klein, Adam Scott, Alexander Skarsgard, Iain Armitage e Kathryn Newton. Nella seconda stagione compare anche Meryl Streep come Mary Louise Wright. La serie è stata creata da David E. Kelley ed è basata sul libro omonimo di Liane Moriarty. Tra i produttori esecutivi, oltre a Kidman e Witherspoon, troviamo anche Andrea Arnold, Bruna Papandrea, Per Saari, Gregg Fienberg, Nathan Ross e Liane Moriarty. Qui trovate la nostra recensione della prima stagione di Big Little Lies, vincitrice di diversi Emmy e Golden Globe.