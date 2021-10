Big Mouth 5, il trailer della serie animata Netflix in arrivo a novembre

E' in arrivo su Netflix la quinta stagione di Big Mouth, la serie animata che racconta con ironia e un pizzico di volgarità le vite di un gruppo di adolescenti della periferia di New York alle prese con gli istinti e i sentimenti tipici della loro età.

Meno di un anno fa usciva il trailer di Big Mouth 4 e in questo autunno Netflix torna alla carica con Big Mouth 5. La serie animata continuerà ad esplorare la sfera della sessualità e più in generale delle relazioni interpersonali dei giovani protagonisti, nel complicato e spassoso rapporto con i propri mostri/ormoni.

In Big Mouth 5 vedremo Nick nel tentativo di conquistare Jessi, mentre Sonya, la sua pulce dell'amore, cercherà di convincerla ad approfondire il suo rapporto con Ali. Il rifiuto di Jessi nei confronti di Nick farà trasformare la sua pulce dell'amore, Walter, in un verme dell'odio che lo trascinerà in un oscuro sentimento rancoroso. La spirale d'odio travolgerà anche Missy, fomentata dal suo verme dell'odio, Rochelle.

La gelosia e l'amore non corrisposto saranno protagonisti dei nuovi episodi di Big Mouth, in cui seguiremo i giovani protagonisti nel percorso verso la fine delle scuole medie e l'avvicinamento all'inizio del liceo.

La quinta stagione di Big Mouth sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 5 novembre.

Si tratta dell'ultima stagione di cui è certo il rinnovo: dopo il successo della seconda stagione, nel 2019 Netflix aveva rinnovato Big Mouth per 3 stagioni. Dunque, dovremo attendere ulteriori notizie per eventuali future stagioni della serie animata.