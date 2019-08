Big Mouth: annunciata la data d'uscita della terza stagione

La terza stagione del dissacrante Big Mouth è in arrivo, come annunciato da Netflix su Twitter, che ha pubblicato un poster per stuzzicare l’attesa dei fan, corredandolo con la data d'uscita.

Come potete vedere nel tweet in calce all’articolo, i nuovi episodi di Big Mouth verranno pubblicati sulla piattaforma di streaming il prossimo 4 ottobre. Il messaggio che accompagna l’immagine e la data, è un semplice “shook”. Nel poster, invece, possiamo vedere la mano del Mostro della pubertà che dà un piccolo anticipo su cosa aspettarsi “Shock e aww in parti uguali”.

In più, sono state diffuse anche le prime immagini ufficiali, che trovate seguendo il link fonte, dove compaiono tutti i personaggi preferiti dai fan e che presto torneranno con nuove avventure mentre si ritrovano ad affrontare gli orrori della pubertà, basate sulle esperienze di gioventù dei due creatori Nick Kroll e Andrew Goldberg.



Ricordiamo che al termine della seconda stagione, Big Mouth è stato rinnovato per altre tre, frutto dell’accordo di collaborazione pluriennale tra Netflix e la compagnia d’animazione Brutus Pink. La fiducia nello show è data dal buon riscontro di pubblico e critica, come dimostra anche la nostra recensione della seconda stagione di Big Mouth, che tra l'altro ha avuto anche uno speciale di San Valentino.