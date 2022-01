Big Mouth, in arrivo uno spin-off: ecco il teaser di Human Resources!

"Che cosa significa essere umani?": con questa domanda inizia il teaser con il quale Netflix annuncia la data d'uscita di Human Resources, una nuova serie animata per adulti che farà da spin-off all'acclamata Big Mouth.

Mentre Big Mouth racconta un gruppo di adolescenti in preda all'influenza dei propri mostri degli ormoni, lo spin-off Human Resources si focalizzerà proprio su quelle creature e su ciò che succede quando non sono con i "loro" umani.

Il teaser imita uno spot pubblicitario nel quale la fittizia organizzazione Human Resources si presenta, spiegando l'importanza delle creature nel rendere gli umani ciò che sono: "We are what makes a person human" è lo slogan con cui si presentano.

Nell'universo di Big Mouth, infatti, tutte le emozioni che definiscono la natura umana derivano dall'opera di queste creature e il nuovo show promette di mostrare finalmente l'organizzazione che regola tutto questo: mostri degli ormoni, gatti della depressione e spiriti della vergogna nella loro quotidianità a fianco degli umani.

Frutto dell'accordo tra Netflix e produttori di Big Mouth, Human Resources sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 18 marzo, aggiungendosi al catalogo che include le 5 stagioni di Big Mouth: la stagione più recente è uscita a novembre 2021 (ecco il trailer di Big Mouth 5) mentre la prossima dovrebbe debuttare entro il 2022.