Big Mouth, la canzone di Lin-Manuel Miranda è un successo annunciato e parla... di pube!

Lo scorso weekend è uscita la settima stagione di Big Mouth su Netflix ed è stato sicuramente un ritorno col botto per la serie d'animazione per adulti che tra i suoi temi più espliciti tratta della scoperta della sessualità tra i suoi protagonisti. La nuova stagione ha visto anche Lin-Manuel Miranda eseguire una canzone incentrata sui peli pubici!

Sì, avete letto bene. A Miranda è stato chiesto di creare una canzone che parlasse di peli pubici, e così il cantautore ha subito messo insieme il successo spagnolo "Esperando Pelitos", che potremmo tradurre in "Aspettando i peli pubici".

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Miranda, il brano si è praticamente scritto da solo. Il brano vede Robin DeJesus come voce principale, mentre PJ Sin Suela, un rapper portoricano, apporta alcuni contributi. Entrambi gli artisti hanno legami con Miranda: DeJesus ha lavorato al musical Tick Tick Boom!, mentre Sin Suela ha partecipato a "Almost Like Praying", un brano di beneficenza registrato da Miranda per i soccorsi dell'uragano Maria.

Per quanto riguarda il nuovo singolo di Miranda, "Esperando Pelitos" è sorprendentemente orecchiabile. Potete vedere il debutto del singolo dei Big Mouth nel post messo in calce a questa news. E se c'è qualcuno nella vostra vita che sta attraversando la pubertà, beh, questa canzone potrebbe aiutarlo.

Se non conoscete Big Mouth, la serie d'animazione è incentrata su temi imbarazzanti legati al coming-of-age. Interpretata da John Mulaney e Maya Rudolph, la settima stagione di Big Mouth è ora disponibile in streaming. Big Mouth finirà con la Stagione 8, ufficialmente ordinata all'inizio di quest'anno.

La serie segue un gruppo di adolescenti delle scuole medie, tra cui i migliori amici Nick Birch e Andrew Glouberman, mentre affrontano la pubertà e i problemi ad essa legata come la masturbazione e l'eccitazione sessuale, il tutto nella periferia di Westchester County a New York.