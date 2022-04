Big Mouth, Netflix annuncia la stagione 7 e rinnova lo spin-off Human Resources

Due rinnovi in un colpo solo per Netflix, che con un comunicato stampa ha annunciato la stagione 7 della serie animata Big Mouth e il rinnovo per una seconda stagione del nuovissimo spin-off Human Resources.

Dopo il rinnovo di massa per tre stagioni che risale al 2019, sapevamo che Big Mouth sarebbe arrivato almeno fino alla sesta season, ma con la stagione 5 di Big Mouth che ha esordito a novembre e la stagione 6 attesa entro la fine del 2022, era giunta l'ora di notizie in merito al futuro dell'irriverente show animato... E per fortuna sono notizie positive!

Non solo Big Mouth 7, dunque: anche il recente spin-off Human Resources è stato rinnovato per un nuovo ciclo di episodi, con l'intenzione di dare un seguito allo show animato che espande l'universo pieno di mostri e mostriciattoli di Big Mouth, prodotto da Kelly Galuska, Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett e Mark Levin.

E' ancora presto per conoscere i dettagli delle nuove stagioni delle due serie animate, ma di certo non sorprende che Netflix le abbia rinnovate dato il grande seguito che hanno riscosso in termini di pubblico, con la stagione 5 di Big Mouth che ha rapidamente scalato la top 10 di Netflix nella settimana del debutto e Human Resources che ha esordito con un altissimo punteggio su Rotten Tomatoes.