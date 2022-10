Big Mouth: Netflix pubblica lo sboccatissimo trailer italiano della Stagione 6

Netflix ha diffuso in streaming il trailer (anche in italiano) della sesta stagione di Big Mouth, che come da tradizione non risparmia nessuno tantomeno sul linguaggio utilizzato che parla direttamente alle giovani generazioni con un occhio di riguardo per quelle più attempate, prendendo di mira modelli di società ormai da considerare obsoleti.

Big Mouth è una serie animata statunitense creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett, che ha fatto il suo esordio su Netflix il 29 settembre 2017. Segue le vicende di un gruppo di adolescenti di prima media, in particolare quelle di Nick e Andrew, che insieme ai loro amici scoprono i cambiamenti, le meraviglie e gli orrori dell'adolescenza, con il supporto dei loro genitori e dei mostri degli ormoni, come Maurice, Connie e Mona.

Nel corso degli anni la serie è stata sempre ben accolta da pubblico e critica e recentemente dallo show è stato anche tratto uno spin-off, dal titolo Human Resources, mentre Big Mouth è stato rinnovato da Netflix per una settima stagione.

Nel corso di questa Stagione 6, i ragazzi di Big Mouth scopriranno che, sebbene non sempre si possa scegliere la propria famiglia, ti puoi circondare delle persone che ti vogliono bene per come sei. Tutto questo, chiaramente, mentre il viaggio verso l'età adulta di ciascuno continua tra sfide, imbarazzi e altre lezioni da imparare, non sempre con l'aiuto dei loro complici mostruosi.

Di seguito, ecco l'elenco delle guest star che compariranno nel corso dei 10 episodi della sesta stagione di Big Mouth: Adam Levine, Annaleigh Ashford (Masters of Sex), Amber Ruffin, Brian Tyree Henry (Atlanta), Chris O'Dowd (nel ruolo da lui già interpretato nello spin-off Human Resources Flanny O'Lympic), Cole Escola (Mozart in the Jungle), Ed Helms (Una notte da leoni), Ira Glass, Jeff Goldblum (Jurassic Park), Matt Rogers, Peter Capaldi (Doctor Who), Steve-O (Jackass) e Tyler The Creator.

Gli episodi della sesta stagione saranno disponibili su Netflix dal 28 ottobre 2022. E voi state aspettando i nuovi episodi della serie Netflix? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti! In attesa di nuovi aggiornamenti, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Big Mouth 5.