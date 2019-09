Big Mouth: Netflix pubblica il trailer della terza stagione dello show animato

Lo show animato più folle di Netflix sta per tornare con in nuovi episodi della terza stagione. Nelle scorse ore è stato pubblicato il trailer ufficiale della serie dedicata alla pubertà e a tutte le scoperte che gli adolescenti compiono in quel periodo complicato della propria vita. Lo show sarà pronto su Netflix il prossimo 4 ottobre.

Il trailer della terza stagione di Big Mouth mostra come stanno procedendo le cose nel mondo di Nick e Andrew.

Le vicende degli adolescenti protagonisti della serie si sviluppano attraverso le difficoltà della vita di tutti i giorni, in quel limbo tra la scuola media e l'inizio della pubertà.

Questa stagione introdurrà anche nuovi personaggi, tra cui un nuovo studente pronto a scuotere e ribaltare l'intero contesto scolastico dello show.



Nella sinossi si legge che nella stagione 3, 'Big Mouth si concentra su com'è passare il periodo della pubertà. Lo show continua ad esplorare la sessualità umana e tutto ciò che la circonda, affrontando questioni come la dipendenza dai telefoni cellulari, la rabbia femminile, il vasto spettro della sessualità, l'abuso di Adderall, foto osé, mascolinità tossica e ovviamente: come avere un orgasmo'.

Nel cast vocale ci sono le new entry Thandie Newton e Ali Wong. Netflix ha rinnovato la serie per altre tre stagioni oltre a questa prevista nel mese di ottobre.

Il 14 febbraio scorso è stato mandato in onda un episodio speciale di San Valentino, uno dei momenti più apprezzati dai fan nella seconda stagione. Gli appassionati sperano che anche la terza stagione possa regalare altrettante sorprese.