Big Mouth, Netflix rinnova la serie animata originale per altre tre stagioni

Dato il successo di pubblico e critica della seconda stagione di Big Mouth, è con somma gioia che vi annunciamo che Netflix ha deciso di rinnovare la dissacrante serie animata dedicata al sesso e alla crescita non per una, non per due ma per altre tre stagioni, esattamente la terza, la quarta e la quinta.

Il rinnovo fa parte di un recentissimo accordo pluriennale che il colosso dello streaming ha sottoscritto con la nuova compagnia d'animazione Brutus Pink. Tra i capi della compagnia troviamo proprio Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett, praticamente l'intero team creativo dietro Big Mouth. Oltre alle tre stagioni della serie, Brutus Pink produrrà anche altri show e film per la piattaforma streaming.



Nick Kroll ha dichiarato al riguardo: "Netflix ci ha offerto la migliore esperienza creativa immaginabile e per questo siamo stati in grado di costruire una straordinaria comunità di scrittori, attori, produttori e artisti di grande talento. Siamo davvero entusiasti di continuare ancora per molti anni questa proficua collaborazione". Big Mouth segue la storia di un gruppo di amici e dei loro mostri ormonali mentre attraversano l'adolescenza e affrontano la scoperta della sessualità.



Tra le altre serie animate Netflix con target adulto troviamo anche BoJack Horseman, F Is For Family, Disincanto e Trailer Park Boys: The Animated Series.