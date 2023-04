Big Mouth, la serie animata Netflix terminerà con l'ottava stagione!

E' arrivata la fine di un'era per uno degli show animati Netflix più amati. Big Mouth chiuderà i battenti con l'ottava stagione insieme al suo spin-off Human Resources. Le puntate finali della serie titolare, a quanto pare, chiuderanno le storyline dei personaggi di entrambe le serie.

Capostipite della commedia animata politicamente scorretta, Big Mouth, racconta la storia di alcuni giovani adolescenti anticonvenzionali che cercando di affrontare i cambiamenti della pubertà e della crescita capendo se stessi, il proprio essere al mondo e la propria sessualità. La serie è stata tra le principali attrazioni animate di Netflix per anni al di fuori del catalogo dedicato ai più piccoli. Insieme a Bojack Horseman è, probabilmente, la serie animata per "adulti" più amata degli ultimi anni.

Dopo l'annuncio della settima stagione di Big Mouth e del rinnovo dello spin-off lo scorso anno, si era pensato che la serie potesse andare avanti ancora per qualche altra stagione. La decisione di chiudere con l'ottava sembra più che ragionata in modo da chiudere un cerchio che dura ormai da anni. Human Resources chiuderà, invece, dopo appena due stagioni. "Big Mouth è un risultato incredibile nella commedia animata che farà la storia di Netflix per la sua longevità", ha dichiarato Billy Wee, direttore dell'animazione per adulti di Netflix. "Siamo entusiasti di avere ancora altre due esilaranti stagioni da condividere con i fan" ha concluso.

