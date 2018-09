Big Mouth, sesso e mostri nel trailer della seconda stagione della serie animata Netflix

È grazie a Netflix che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale dell'attesa seconda stagione di Big Mouth, irriverente e sboccatissima serie d'animazione originale della piattaforma streaming che vede tra i creatori Nick Kroll e Andrew Goldberg e tra i doppiatori inglesi anche Jordan Peele.

La serie ha per protagonisti diversi ragazzini adolescenti che iniziano a scoprire la loro sessualità in modo dirompente. Gli ormoni schiavizzano i loro corpi e li portano a diverse riflessioni sul sesso in generale, ma anche sull'amore e le diverse relazione, il tutto in compagni dei cosiddetti Mostri dell'Ormone, sia maschile che femminile, che si divertono a mettere in situazioni difficili o imbarazzanti i loro "protetti".



Big Mouth 2 vede nel cast di doppiatori originali anche John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas, Jenny Slate, Maya Rudolph e Fred Armisen, per un'uscita prevista sulla piattaforma streaming il prossimo 5 ottobre, tre poco meno di due settimane.



La tag line ufficiale della seconda stagione recita: "Preparati a scatenare il mostro che c'è in te" e obiettivamente il trailer ci dà un'idea delle situazioni in cui i protagonisti si cacceranno quando guidati da una disperata e forsennata fame erotica tipica dell'adolescenza.



La prima stagione aveva ricevuto critiche molto positive. A voi era piaciuta?