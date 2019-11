Big Shot, Disney+ ordina la nuova dramedy di David E. Kelley con protagonista Joh Stamos

In attesa del debutto americano il prossimo 12 novembre, dove il lancio comprenderà i primi episodi di Star Wars: The Mandalorian, The World According Jeff Goldblum o High Schoool Musical: The Series: The Musical, Disney+ ha ordinato una nuova e interessante dramedy sviluppata dal talentuoso e apprezzato David E. Kelley.

Stiamo parlando di Big Shot, serie che ha ricevuto un ordine di una prima stagione da 10 episodi e dal taglio da commedia drammatica. La conferma arriva dal The Wrap che aggiunge che a produrre la serie troveremo anche Brad Garrett e a guidare il cast di protagonista John Stamos.



La storia di Big Shot ruota attorno a un allenatore di Basket del college che viene improvvisamente licenziato dall'istituto dove lavorava ormai da anni, ritrovandosi ad allenare in una scuola privata femminile. A scrivere la sceneggiatura ci sarà Dean Lorey, script basato su di un'idea originale di Garrett. Bill D'Elia dirigerà il primo episodio dello show.



Kelley, Lorey e D'Elia hanno già collaborato in precedenza a The Crazy Ones per la CBS, la serie divenuta piccolo cult con protagonisti il compianto Robin Williams e Sarah Michelle Gellar. Cosa ne pensate? Vi incuriosisce il nuovo progetto originale Disney+?



Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.