Big Sky: Jensen Ackles si unisce al cast fisso della Stagione 3 su Disney Plus!

Jensen Ackles si unirà al cast fisso della Stagione 3 di Big Sky, serie tv thriller poliziesca statunitense creata da David E. Kelley e basata sul romanzo The Highway di C. J. Box. La serie è disponibile su Disney+, con la seconda stagione che si concluderà con l'ingresso a sorpresa del nuovo personaggio interpretato da Ackles.

Ora, un report dell'Hollywood Reporter conferma che l'attore 44enne si è unito al cast della terza stagione di Big Sky. La notizia arriva mentre la ABC ha annunciato il rinnovo dello show insieme a titoli come A Million Little Things e The Wonder Years. Dopo la sua prima apparizione come Beau Arlen nel finale della seconda stagione di Big Sky che verrà diffuso il 19 maggio prossimo, il personaggio di Ackles diventerà parte del cast fisso a partire dalla prossima stagione.

Presentato come nuovo sceriffo in un promo diffuso di recente, Beau è descritto come l'amico sicuro e affascinante dello sceriffo Tubb (interpretato da Patrick Gallagher). A lui si aggiunge come nuovo regular della stagione Jamie-Lynn Sigler, che ha recitato anche nella seconda stagione nel ruolo di Tonya.

Con il debutto avvenuto nel 2020, Big Sky è stata adattata dal creatore di Big Little Lies David E. Kelley, sulla base della serie di libri di C.J. Box. La serie è inizialmente incentrata sui detective Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e Cody Hoyt (Ryan Phillippe), che collaborano con l'ex moglie di quest'ultimo, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), durante un'indagine sul rapimento di due ragazze. Dopo che Cody viene assassinato e il mistero comincia a svelarsi, Cassie e Jenny devono continuare a cercare l'inafferrabile colpevole prima che possa colpire di nuovo.

Quest'anno Ackles esordirà anche in The Boys 3 nel ruolo di Soldier Boy, mentre tornerà in veste di produttore esecutivo di The Winchesters, serie spin-off di Supernatural.