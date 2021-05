Big Sky, la serie thriller Disney+ Star rinnovata per la stagione 2: arriva la conferma

Una delle novità del catalogo Disney+ Star degli ultimi mesi è stata Big Sky, serie thriller incentrata su una serie di omicidi nell'apparentemente tranquillo stato del Montana. Negli Stati Uniti lo show è andato in onda su ABC, e il network ha da poco ufficialmente annunciato la sue seconda stagione.

Big Sky è stata anche al centro di alcune controversie: è stata per esempio accusata di insensibilità da alcuni gruppi di rappresentanti di tribù native americane, dal momento che la serie affronta soprattutto i problemi e le difficoltà di donne bianche. Sono invece le indigene che principali vittime di violenza in quella zona degli States.

"Dopo conversazioni significative con i rappresentanti della comunità indigena, ci sono stati aperti gli occhi sul numero enorme di donne native americane e indigene che scompaiono e vengono uccise ogni anno, un fatto triste e scioccante" hanno dichiarato in una nota i produttori di Big Sky. "Siamo grati per questo insegnamento e stiamo lavorando con i gruppi indigeni per aiutare a portare l'attenzione su questo importante problema."

Per altri approfondimenti su Big Sky rimandiamo alla recente intervista a John Carroll Lynch. Gli altri protagonisti della serie sono Katheryn Winnick, Kylie Bunbury, Brian Geraghty, Valerie Mahaffey, Dedee Pfeiffer, Natalie Alyn Lind, Jesse James Keitel, Jade Pettyjohn e Ryan Philippe.