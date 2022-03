Big Swiss: la HBO annuncia la nuova serie con Jodie Comer!

Dopo l'arrivo dell'ultima stagione di Killing Eve e l'annuncio del film Help, Jodie Comer è pronta a tornare in una nuova serie targata HBO ancora in fase di sviluppo: Big Swiss.

Comer, che produrrà anche il progetto insieme all'autrice Jen Beagin, sarà Flavia, una donna, che dopo aver iniziato una nuova vita in cui trascrive in forma anonima sessioni di terapia sessuale a Hudson, New York, entra in fissa con uno dei pazienti, cosa che porterà alla nascita di una relazione ossessiva ed esplosiva tra i due.

Si tratta del primo ruolo importante di Comer in una serie dopo l'addio a Killing Eve, arrivato in verità molto recentemente. Un ritorno che molti network volevano accaparrarsi. Sembra infatti che la lotta per ottenere la serie firmata A24 e Hyperobject Industries, sia stata molto intensa. A spuntarla alla fine è stata la HBO, casa di grandi successi in particolare nell'ultimo periodo.

Non è la prima volta che A24 collabora con Hyperobject Industries. La prima casa, nota per film come Uncut Gems e Moonlight, ha iniziato ad interessarsi anche al campo televisivo con progetti come The Sympathizer, una serie limitata di Park Chan-Wook con Robert Downey Jr., e Beef, con Steven Yeun e Alì Wong. Hyperobject Industries è invece la società di McKay, regista del recente successo Don't Look Up.

Adesso restiamo in attesa di nuove informazioni circa Big Swiss.