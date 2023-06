Bill Cosby, nuove accuse di violenza sessuale: i dettagli

Era il giugno 2022 quando Bill Cosby fu condannato per abuso sui minori, e oggi, a un anno di distanza, l'ex star de I Robinson è stata citata in giudizio per un'altra presunta violenza sessuale: in particolare, una donna l'ha accusato di averle fatto assumere delle pillole prima di abusare di lei.

La persona in questione è Victoria Valentino, ex modella di Playboy. Stando alla sua dichiarazione, Cosby l'ha drogata e violentata nel 1969: si sono incontrati nella roulette in studio dopo un'audizione e, quando lei gli ha raccontato della recente morte del figlio di sei anni, i due si sono incontrati casualmente in un ristorante di Los Angeles. Lì Cosby ha visto la donna piangere a un tavolo, perciò si è offerto di pagarle un trattamento termale e una cena.

Ed è proprio in un frangente simile che è subentrata la pillola. L'uomo l'ha poggiata vicino al drink dell'altra affermando che l'avrebbe fatta sentire meglio, dopodiché ne ha presa un'altra lui stesso – o meglio, ha finto di farlo. Dopo aver ingerito la sostanza Valentino, ormai drogata, non riusciva a rimanere sveglia, allora Cosby si è proposto di accompagnarla a casa: l'ha invece portata nel suo ufficio, il luogo in cui è avvenuta l'aggressione sessuale.

Valentino ha altresì citato in giudizio venti persone, che includono agenti, domestici e altri dipendenti di Cosby i quali, secondo l'ex modella, avrebbero contribuito a consentire l'aggressione di Cosby. La sua accusa non è certo tra le prime, considerando il numero sempre maggiore di donne che ha deciso di farsi avanti.

Purtroppo, eventi di cronaca simile non accennano a terminare: Nathan Lee Chasing è stato arrestato per violenza sessuale.