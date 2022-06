Bill Cosby, l'ex star de I Robinson condannata: abusò di una sedicenne nel 1975

Bill Cosby è stato ritenuto colpevole di aggressione sessuale nel 1975 nei confronti di Judy Huth, che all'epoca dei fatti aveva 16 anni. La decisione è stata presa dalla giuria del processo civile in atto in California. Cosby non era presente alla lettura della sentenza e il suo portavoce ha dichiarato che farà ricorso.

L'aggressione sessuale, secondo quanto dichiarato in tribunale, avvenne all'interno della Playboy Mansion, la gigantesca villa del fondatore di Playboy, Hugh Hefner.



Judy Huth denunciò Bill Cosby nel 2014, spiegando di aver conosciuto l'attore in un parco mentre era in compagnia di una sua amica e di essere stata invitata ad un party nella villa di Hefner. Huth venne aggredita e costretta a subire un rapporto sessuale.



La denuncia di Judy Huth è una delle innumerevoli accuse nei confronti di Cosby, accusato di violenza sessuale da circa 50 donne nel corso degli anni.

Nel giugno 2021 Bill Cosby uscì di prigione a causa della sentenze annullata dalla Corte Suprema della Pennsylvania, che motivò la scelta con la mancanza di un processo equo nei confronti dell'attore. Nel 2018 era stata la stessa Corte Suprema a condannare l'attore, salvo poi tornare sui suoi passi, con una contestata sentenza di assoluzione, permettendo a Cosby di tornare libero.



Nel 2019 Eddie Murphy prese di mira Bill Cosby sul palco del Saturday Night Live, provocando la risposta piccata dell'entourage dell'attore .