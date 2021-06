Bill Cosby, ribaltata la condanna: la star de I Robinson esce dal carcere

Bill Cosby è famoso al grande pubblico soprattutto per la serie tv I Robinson, l’attore oggi è stato rilasciato dal carcere dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato la sua condanna per aggressione sessuale del 2018.

La portavoce del Dipartimento di correzione della Pennsylvania, Maria Bivens, ha dichiarato che l'attore-comico "è stato rilasciato". Ci sarebbe stato un cavillo procedurale: il modo in cui i pubblici ministeri hanno perseguito un caso contro di lui dopo aver rifiutato di sporgere denuncia.



La Corte Suprema dello Stato ha scoperto che l’attore aveva raggiunto con il precedente procuratore un accordo di non sporgere denuncia per l'aggressione ai danni di Andrea Constand e gli aveva fornito la garanzia di non essere incriminato per le molestie nei confronti dell’ex giocatrice di basket, che nel 2005 diventò la principale accusatrice.



La Corte Suprema dello stato ha affermato che Cosby, 83 anni, non può essere processato nuovamente con le stesse accuse, sebbene vi sia la possibilità che l'opinione di ribaltamento possa essere appellata alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Cosby era stato condannato da tre a dieci anni di carcere e ha scontato una pena di due anni all'istituto di correzione statale della Pennsylvania a Phoenix.

Non va dimenticato che più di 60 donne hanno affermato che Cosby le ha drogate e aggredite nel corso dei decenni con una combinazione di pillole e alcol simile a quella usata su Constand. La scarcerazione di Cosby a quanto pare non arriva perché Cosby non è stato ritenuto colpevole, ma per una cavillo tecnico.