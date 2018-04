Bill Cosby riconosciuto colpevole di violenza sessuale, rischia 30 anni di carcere

Bill Cosby è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale ai danni di Andrea Constand: lo ha deciso la giuria del tribunale della Pennsylvania. L'attore e comico americano era stato accusato di aver molestato l'ex cestista canadese nel suo parco privato, Elkins Park, ed a nulla sono valsi i tentativi di difendersi.

Per Cosby infatti il loro incontro, e quello che ne è derivato, è stato puramente consensuale, ma i 12 giurati chiamati a dare la sentenza al caso lo hanno riconosciuto colpevole dopo ben 14 ore di discussione.

Sarebbero tre i capi d'accusa, per ognuno dei quali rischia 10 anni di carcere; al momento la carcerazione non è ancora stata confermata, perché secondo Cosby durante il processo sarebbero stati violati alcuni suoi diritti processuali. Ora la palla passa in mano agli avvocati dell'attore, che proveranno a far valere questa violazione in corte d'appello.

Un brutto epilogo per le vicende legate al noto comico americano, famoso per aver recitato nella sitcom I Robinson, da lui scritta ed ideata. L'accusa di aver drogato e successivamente molestato Andrea Constand gli vennero mosse nel lontano 2004, ma il processo a suo carico venne più volte interrotto e ripreso. Fece molto scalpore all'epoca l'ammissione da parte dell'attore di aver drogato alcune donne con l'intento di stuprarle, avvenuta un anno dopo le accuse.