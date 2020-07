Bill Murray, in arrivo una serie tratta dal cult Ricomincio da capo?

Ricomincio da capo, il film diretto nel 1983 dal compianto Harold Ramis e interpretato da Bill Murray, potrebbe presto diventare una serie tv. Lo ha rivelato uno dei membri del cast, Stephen Tobolowsky, che intervenuto al podcast The Production Meeting ha raccontato di essere stato contattato per riprendere eventualmente il ruolo di Ned Ryerson.

Non ci sono altri dettagli, se non che la serie è attualmente in fase di sviluppo. Riprendere un attore per lo stesso ruolo quasi quarant'anni dopo lascerebbe pensare che la serie sia concepita come una sorta di sequel o di continuazione di Ricomincio da capo. In questo momento, però, è difficile dire se Bill Murray parteciperebbe al progetto, riprendendo il ruolo del meteorologo Phil Connors come ha fatto lo scorso febbraio nello spot del Super Bowl.

In sua assenza, bisognerebbe logicamente ripensare la trama. Una possibile soluzione, fa notare Slashfilm, sarebbe quella già vista in un gioco per cellulare del 2019, incentrato sul figlio di Phil, che viveva un'esperienza simile a quella di suo padre nel film. Per chi non lo ricordasse, in Ricomincio da capo il personaggio di Bill Murray rimaneva intrappolato in un circolo temporale che ogni mattina al risveglio gli faceva rivivere continuamente lo stesso giorno.

"Si parla di una serie su Ricomincio da capo in lavorazione" sono state le parole di Stephen Tobolowsky al podcast. "Stavo lavorando a The Goldbergs o Schooled, e uno dei produttori mi ha visto e mi ha detto: Oh, Stephen! Stephen! Stiamo lavorando alla serie TV Ricomincio da capo. Potresti essere Ned per la serie TV? Io ho risposto, Certo, nessun problema... ma è Ned trent'anni dopo, che cos'è diventata la sua vita?"

