Bill Prady, co-creatore di The Big Bang Theory, firma un accordo con Netflix

Bill Prady, co-creatore della celebre sit-com The Big Bang Theory insieme a Chuck Lorre, ha firmato un accordo con Netflix per la realizzazione, tra scrittura e produzione, di show televisivi. La conferma dell'accordo ufficiale che coinvolge il celebre autore con il colosso dello streaming è stata riportata da Deadline nelle ultime ore.

"Bill Prady è un famoso narratore e con The Big Bang Theory ha creato personaggi che hanno definito una generazione e supereranno la prova del tempo" ha dichiarato Channing Dungey di Netflix "Siamo entusiasti d'attingere al suo tesoro d'idee e dare vita alla sua prossima serie di progetti".

Bill Prady ha commentato così l'accordo con Netflix:"L'opportunità di collaborare con Netflix riguarda solo il supporto e la libertà creativa che mi hanno offerto con entusiasmo. Il loro approccio alla tv e il rispetto per lo spettatore consentono il tipo di storytelling approfondito per cui sono stato a lungo un fan. Siamo entusiasti, non solo di sviluppare e produrre i nostri progetti, ma anche di trovare e difendere nuove voci con nuove visioni".



Cinque volte candidato agli Emmy, Bill Prady ha lavorato anche per show del calibro di Dharma & Greg e Due uomini e mezzo, entrambi al fianco di Chuck Lorre, storico socio e collaboratore.

Ha contribuito inoltre a serie come Una mamma per amica e Sposati...con figli. Prady inoltre ha avuto una lunga carriera lavorando nello show tv dei Muppet, spaziando fra diversi progetti e contenuti riguardanti i celebri pupazzi di Jim Henson.

Ha lavorato come produttore esecutivo e co-creatore della serie tv The Big Bang Theory per tutte le dodici stagioni dalle quali è composta la sit-com.