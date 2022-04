Billie Eilish debutta nel mondo dei Simpsons: la locandina ufficiale del corto Disney Plus

Qualche giorno fa vi abbiamo anticipato l'arrivo sulla piattaforma di streaming on demand del nuovo corto de I Simpson con Billie Eilish co-protagonista insieme a Lisa, oggi possiamo mostrarvi la locandina ufficiale dell'episodio speciale della nuova stagione dell'iconica serie tv animata.

Questo nuovissimo cortometraggio, il cui poster ufficiale, disponibile in calce all'articolo, mostra Lisa suonare il suo sassofono per Billie Eilish in uno studio di registrazione, includerà i vincitori del premio Oscar e del premio Grammy Billie Eilish e FINNEAS e debutterà venerdì 22 aprile in esclusiva su Disney+.

Intitolato "Lisa, ti presento Billie", il nuovo episodio speciale de I Simpsons vede Lisa Simpson scoperta dagli artisti Billie Eilish e Finneas O’Connell mentre cerca un posto tranquillo per esercitarsi con il suo sassofono. Stregata dal suo talento, Billie invita Lisa nel suo studio, dando il via ad una jam session a dir poco speciale che la figlia di Homer e Marge non dimenticherà mai.

"Lisa, ti presento Billie" è il quarto di una serie di corti de I Simpson creati in esclusiva per Disney+, progetti che rendono omaggio ai diversi brand e ai titoli più popolari della piattaforma. I precedenti corti a tema Star Wars e Marvel, Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” e "The Good, The Bart, and The Loki", sono attualmente disponibili su Disney+. Il più recente I Simpson in Plusaversary ha debuttato il 12 novembre 2021 in occasione delle celebrazioni per il Disney+ Day.