Billie Eilish dedica "Never felt so alone" a Angus Cloud

La morte di Angus Cloud è la doccia fredda che ci ha investito dal 1° agosto 2023, perciò non sorprende che molti personaggi del mondo dello spettacolo abbiano deciso di omaggiarlo: in particolare, Billie Ellish ha ricordato l'attore di Euphoria, North Hollywood e The Perfect Woman durante il festival di Lollapalooza al Grant Park di Chicago.

Il brano più adatto allo scopo è stata Never Felt So Alone, singolo di Labrinth apparso nella seconda stagione di Euphoria. "RIP, Angus Cloud" ha concluso la cantante al termine del brano.

La morte è avvenuta i 31 luglio 2023 nella casa della famiglia, a Oakland (California), all'età di 25 anni. Le motivazioni che l'hanno spinto al suicidio sono ancora ignote, ma deve aver contribuito la perdita del padre, il cui funerale si era tenuto in Irlanda una settimana prima. Al momento dell'accaduto, l'attore aveva appena terminato le riprese dell'horror Your Lucky Day e di un altro film della Universal Monsters.

"Siamo estremamente rattristati nell'apprendere della scomparsa di Angus Cloud" ha dichiarato HBO. "Aveva un talento immenso, e tutti quanti provavano amore nei suoi confronti all'interno della famiglia HBO/Euphoria. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze agli amici e alla famiglia durante un momento così difficile".

Ad aggiungere il suo tributo è anche Sydney Sweeney. "Angus, eri un'anima aperta, dal cuore gentile, e riuscivi ogni volta a riempire la stanza di risate. Questa è la cosa più difficile che io abbia mai dovuto pubblicare, non riesco neanche a trovare le parole. Ci mancherai, ma sono felice di averti conosciuto".

Nei giorni successivi si è inoltre tenuta una commovente fiaccolata per dare l'addio a Angus Cloud.