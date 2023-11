Billie Eilish sostituirà Jenna Ortega in Mercoledì? Spiegazione dell'assurdo rumor

Per Tim Burton la serie TV Mercoledì non potrebbe esistere senza Jenna Ortega, ma un rumor, al di fuori di ogni logica o raziocinio, suggerisce l'impensabile: la cantante Billie Eilish sostituirà Ortega in Mercoledì 2! Quanto c'è di vero dietro un pensiero simile?

Ovviamente ci riferiamo a un'indiscrezione assurda, alimentata dai prodotti dell'intelligenza artificiale. Basti pensare a "Billie Eilish nel ruolo di Wednesday Addams, con il costume della Nevermore Academy", che l'utente Astrozombi137 ha pubblicato su Twitter/X. Potete trovare il post in calce alla notizia.



Ad avvalorare il rumor concorre perfino il licenziamento di Melissa Barrera, attrice di Scream 7 che, dopo i suoi commenti sull'Israele giudicati come "antisemiti", non fa più parte del franchise. Altre indiscrezioni (ancora una volta non confermate) suggeriscono che Ortega abbia imitato la collega in segno di solidarietà, ma non vi sono né dichiarazioni né testimonianze che possano confermare l'ipotesi. Sulla base di quest'ultima, qualcuno ha esteso la presunta azione dell'attrice alle altre saghe di cui fa parte; in ogni caso, ci teniamo a precisarlo; è pressoché certo che l'attrice continuerà a recitare nello show creato da Alfred Gough, Miles Millar e Tim Burton.

Cosa sappiamo su Mercoledì 2? Le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2024, e, dopo una prima stagione incentrata su Wednesday, confidiamo che la prossima tranche di episodi approfondirà gli altri bizzarri, inimitabili membri della famiglia. Altrettanto ignoto è il possibile coinvolgimento di Tim Burton. "In qualche modo... sì, sarò coinvolto anche io" ha dichiarato. "Ma non ne sono del tutto sicuro, in quanto la produzione rimane ferma". Si riferiva agli scioperi WGA e SAG-AFTRA, conclusi tra il settembre e il novembre 2023.

Per approfondire l'argomento, ecco quale potrebbe essere la trama di Mercoledì 2.