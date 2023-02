Billions: Damian Lewis tornerà nei panni di Bobby Axelrod nella Stagione 7

Damian Lewis riprenderà i panni di Bobby Axelrod nella serie Billions di Showtime per la settima stagione. L'attore comparirà in sei dei 12 episodi quando lo show debutterà quest'anno e l'annuncio è arrivato nel corso della sua partecipazione al Late Show di Stephen Colbert. Lewis aveva abbandonato la serie al termine della quinta stagione.

"Bobby è tornato", ha detto Lewis a Colbert durante il Late Show. "Axe è tornato, ed è emozionante. Non c'è stato per un paio di stagioni". Billions è interpretato anche da Paul Giamatti, Corey Stoll, Maggie Siff, David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey e Daniel Breaker.

Le riprese della settima stagione sono attualmente in corso a New York. Lewis aveva lasciato la serie dopo cinque stagioni in seguito alla morte della moglie Helen McCrory. "Grazie Billions grazie Brian Koppelman e David Levien", aveva condiviso all'epoca via Instagram. "Un piacere e un privilegio interpretare Axe per 5 stagioni con alcuni dei cast e della troupe più intelligenti, divertenti e talentuosi con cui abbia lavorato. Mi mancherà la famiglia di Billions. Sì, alcuni lavori sono più di un semplice lavoro.... Amore".

Billions è creata e prodotta dagli showrunner Brian Koppelman e David Levien. Beth Schacter è anche showrunner e produttrice esecutiva. La serie è stata creata anche da Andrew Ross Sorkin.

Proprio un anno fa, Billions è stata rinnovata per la Stagione 7 e i nuovi episodi sono attesi per il debutto quest'anno su Showtime. Molto attivo tra cinema e serie TV, Lewis ha recitato in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino nei panni di Steve McQueen e recentemente lo abbiamo visto nella serie Sky Una spia tra noi.