Billions: nel drammatico trailer della stagione finale si chiude un'era della televisione

La settima e ultima stagione di Billions, destinata a chiudere un'era della televisione, in queste ore si è mostrata con il suo primo trailer ufficiale in vista dell'esordio sui canali di Sky e in streaming su NOW.

La settima e ultima stagione della serie SHOWTIME, che Sky ha portato sugli schermi fin dal primo episodio, arriverà dal 12 agosto su Sky e in streaming su NOW: il capitolo finale vede il ritorno del miliardario Bobby Axelrod (interpretato ancora una volta da Damian Lewis), per affrontare un’ultima volta il procuratore federale Chuck Rhodes (il mitico Paul Giamatti), suo avversario - e a tratti alleato - da una vita. Ma quando la posta in gioco aumenta tanto da raggiungere Wall Street, il loro gioco di abilità minaccia di rovesciare interi imperi. Sarà un trionfo per alcuni e un crollo per altri, e tutte le certezze inizieranno a vacillare sotto il peso di una tensione crescente.

Nel cast tornano anche Maggie Siff, Corey Stoll, David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Toby Leonard Moore, Malin Akerman, Toney Goins, Daniel Breaker e Sakina Jaffrey. Quali sono le vostre aspettative? Siete fan della serie? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

La settima stagione di Succession arriverà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.