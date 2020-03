Billions diventa una lotta per la sopravvivenza nel primo trailer della quinta stagione

Showtime ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale della quinta stagione di Billions, la serie con protagonisti Paul Giamatti e Damian Lewis di ritorno il prossimo maggio negli Stati Uniti.

Potete trovare il filmato in alto.



Questa la sinossi dei nuovi episodi: "Nella quinta stagione di Billions, Bobby Axelrod e Chuck Rhoades vedono riaccendersi la loro feroce rivalità, mentre nuovi nemici si preparano ad affrontarli. Il pioniere sociale Mike Prince rappresenta una minaccia reale per il dominio di Axe, e Chuck si deve scontrare con una formidabile procuratrice distrettuale. Taylor Mason è obbligata a tornare all'Axe Capital, dove deve combattere per proteggere i propri impiagati e i propri asset. Wendy Rhoades rivaluta le sue lealtà e crea una sorprendente nuova alleanza che la mette in contrasto sia con Chuck che con Axe. In questa stagione, la lotta per il potere diventa una lotta per la sopravvivenza, e tutti i personaggi dovranno adattarsi per evitare l'estinzione."

Nel cast ritroveremo anche Maggie Siff (Sons of Anarchy), Asia Kate Dillon (Orange Is the New Black), David Costabile (Breaking Bad), Toby Leonard Moore (Daredevil), Condola Rashad (Smash), Emmy nominee Jeffrey DeMunn (The Green Mile), e Kelly AuCoin (The Americans) insieme alle new entry Corey Stoll e Roma Maffia.

La premiere della quinta stagione debutterà su Showtime il prossimo 3 maggio. Nell'attesa, qui potete trovare la nostra recensione di Billions 4.

A proposito del network, Showtime ha da poco ordinato il pilota della serie American Gigolo con protagonista Jon Bernthal.