Billions, Showtime rinnova la serie per la settima stagione: tutti i dettagli

Showtime ha deciso di rinnovare una delle proprie serie di maggior successo, Billions, per una settima stagione. Attualmente lo show è in onda con il sesto ciclo di episodi e protagonisti Paul Giamatti, Corey Stoll e Maggie Siff, la prima senza il celebre co-protagonista, Damian Lewis. Ora è ufficiale la produzione di nuovi episodi.

Nella sesta stagione di Billions, in assenza di Axe (Damian Lewis) e con Michael Prince (Corey Stoll) al suo posto, Chuck (Paul Giamatti) deve sviluppare una nuova strategia maggiormente acuta e sofisticata.



Tutte le parti in causa - da Wags a Wendy, da Taylor a Sacher, fino ovviamente a Senior - dovranno affilare le armi e cercare nuove alleanze per sopravvivere nel corso delle prossime nuove puntate di Billions. Daniel Breaker, che interpreta Scooter, brillante capo dello staff di Prince, è stato nominato personaggio regolare all'interno della serie.

Le dinamiche sono in continuo cambiamento e la posta in gioco è davvero alta. Nuovo re, nuova guerra, nuove regole.



Billions è stata creata da Brian Koppelman, David Levien e Beth Schachter, che lavorano al progetto anche in qualità di showrunner e produttori esecutivi. I tre hanno lavorato anche alla serie Super Pumped, di recente rinnovata per una seconda stagione. Alla creazione di Billions ha contribuito anche Andrew Ross Sorkin.



Sempre in orbita Showtime, gli sceneggiatori di Yellowjackets sono al lavoro sulla seconda stagione.