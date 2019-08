Billy Butcher non sta molto bene nella nuova foto ufficiale di The Boys 2

Secondo le dichiarazioni ufficiali Seth Rogen e Evan Goldberg The Boys 2 sarà migliore della prima stagione, e in attesa di poter giudicare con i nostri occhi Karl Urban pare aver voluto anticipare qualche dettaglio.

A giudicare dall'ultima foto pubblicata dall'attore su Instagram, infatti, i prossimi episodi saranno particolarmente sanguinosi: come potete vedere in calce all'articolo Billy Butcher è ricoperto totalmente dal sangue di qualche sfortunato nemico, ma sotto il sole cocente pare quasi che se la rida.

"Quello l'ho totalmente macellato" ha scherzato l'attore nella didascalia di accompagnamento al post, giocando con il termine "butchered", che inevitabilmente rimanda al cognome del suo personaggio.

Al momento non sono noti molti dettagli relativi alla prossima stagione della serie, anche se dato che le riprese sono già partite è lecito pensare che i nuovi episodi saranno messi in onda l'anno prossimo all'incirca nello stesso periodo scelto per la premiere di quest'anno. Per quanto riguarda la trama sappiamo soltanto che, ora che I Sette sono ridotti a tre, sarà dato maggior spazio a Mr. Edgar, personaggio interpretato da Giancarlo Esposito che, in qualità di leader della Vought Corp., dovrà trovare nuovi supereroi da arruolare, creando quindi ulteriori guai ai Boys.

