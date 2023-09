Billy Miller è morto, la sta di Suits aveva solo 43 anni

Billy Miller, attore noto soprattutto per il suo lavoro nella soap The Young and the Resless e nell'acclamata serie Suits, è morto a soli 43 anni. Secondo una dichiarazione rilasciata dal suo team di agenti, Miller stava lottando contro una "depressione maniacale" al momento della sua morte, ma non è stata fornita una causa esatta del decesso.

L'attore ha ottenuto il successo negli Stati Uniti grazie al ruolo del playboy miliardario Billy Abbott in The Young and the Restless. Dopo un'apprezzata interpretazione come personaggio ricorrente, Miller è stato promosso a series regular e alla fine ha vinto tre Daytime Emmy per il suo lavoro nello show. Alla fine ha lasciato la serie nel 2014 per perseguire altre opportunità prima di tornare alle soap con General Hospital della ABC.

"Sono molto triste per la scomparsa di Billy Miller", ha commentato Eileen Davidson di The Young and the Restless su X, il social network precedentemente noto come Twitter. "Il suo fascino contagioso e il suo calore hanno lasciato impressioni durature su tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo nella nostra vita. Mi mancherà quel sorriso malizioso. Ti voglio bene, Billy".

Il collega di Restless Michael Muhney ha fatto eco alle parole affettuose di Davidson. "Illuminavi ogni stanza con il tuo sorriso", ha scritto Muhney. "La tua tranquilla intensità sullo schermo era seconda solo alla tua gentilezza e alla tua genuina cura nel privato. Eri più grande, più coraggioso e più audace di questa vita. Eri una leggenda".

E ha aggiunto: "Non c'è un continuo per questo cliffhanger finale. Tutte le cose meravigliose che hai fatto nella tua vita ti hanno portato in quel posto meraviglioso nel cielo".

Oltre al suo lavoro nelle soap, Miller è apparso anche in CSI e CSI: New York. Tra gli altri lavori che ha fatto figurano le serie Suits, Ray Donovan, Justified, Castle, Ringer e Truth Be Told. Proprio Suits è tornata popolare anni dopo la sua cancellazione grazie al passaggio su Netflix.

A Miller sopravvivono la madre Patricia, la sorella Megan, il cognato Ronnie, il nipote Grayson e la nipote Charley.