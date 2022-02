Billy Summers: JJ Abrams realizzerà la serie tv tratta dal romanzo di Stephen King

Dopo le ultime notizie sul cast de Il Baubau, nuovo film tratto da un racconto di Stephen King, è stato annunciato che JJ Abrams produrrà la serie televisiva di Billy Summers, basata su uno degli ultimi romanzi del Re.

Deadline riporta infatti che la Bad Robot sta lavorando al romanzo Billy Summers per trasformarlo in una mini-serie tv: Edward Zwick e Marshall Herskovitz adatteranno il romanzo, con Zwick che dirigerà gli episodi, il cui numero al momento varia tra i sei e i dieci totali. Il progetto verrà acquistato per reti via cavo e piattaforme di streaming di fascia alta e, sebbene al momento non ci siano commenti da parte di Bad Robot, le fonti suggeriscono che molto presto una partnership sarà annunciata.

Billy Summers è arrivato nel 2021, e ha subito debuttato al primo posto nell'elenco dei bestseller di narrativa del New York Times, con recensioni ampiamente positive. Sebbene King sia noto soprattutto nella cultura pop per il suo lavoro nell'horror, con romanzi come IT e Shining, Billy Summers esplora il genere del crimine, concentrandosi su un sicario ed ex cecchino dei Marine che, volendo andare in pensione, affronta un ultimo lavoro che gli impone di risiedere in una città tranquilla fingendosi uno scrittore che lavora ad una nuova storia.

Recentemente è stato annunciato che anche Later di Stephen King diventerà una serie tv, cosa che dimostra ancora una volta quanto da parte del pubblico sia forte la richiesta di nuovo materiale firmato dall'autore. Inoltre, nel corso dell'anno Stephen King pubblicherà Fairy Tale, un dark fantasy che racconterà la storia di un giovane ragazzo che si imbatte in un portale per un altro mondo. Con questo ritmo, ci rivedremo su questi canali tra qualche tempo quando verrà annunciata la serie tv (o il film) anche di Fairy Tale!