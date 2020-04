Bim bum Bam ritorna in tv con una maratona serale su Mediaset Extra

Qualche ora per tornare bambini e fare un tuffo nel passato, ecco quello che la Mediaset vuole fare per i suoi telespettatori inserendo Bim Bum Bam nella programmazione Mediaset Extra del venerdì sera.

Chi era piccolo tra gli anni Ottanta e Novanta conoscerà sicuramente lo show pomeridiano pensato per i più piccoli, che verrà riproposto in una versione serale a partire dal 17 aprile.



Bim Bum Bam era molto popolare per la presenza di due personaggi eccezionali quali Uan e Ambrogio, i pupazzi che accompagnavano gli sketch divertenti del programma tv. Un bel revival per bambini di tutte le età, che terrà incollati allo schermo anche le nuove generazioni.



Lo spettacolo televisivo andava in onda la prima volta ben 37 anni fa nel 1981, ideato da Paolo Bonolis, lanciato proprio dallo storico show per i più piccoli, che l’ha reso famoso a livello nazionale. Oltre a Bonolis, altri volti dell'attuale televisione italiana hanno mosso i primi passi grazie al format pomeridiano.



Mediaset Extra ha anche annunciato la messa in onda di altri programmi tv come Casa Vianello in questo periodo di quarantena in cui ci troviamo. Un ottimo modo per allietare le serate casalinghe e tornare indietro nel tempo con il sorriso.