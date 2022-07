Bing: la serie più amata dai bimbi arriva su Disney Plus in Italia, ecco la data d'uscita!

Dopo trailer ufficiale di Mike, che promette nuovi contenuti emozionanti per gli adulti, Disney Plus Italia propone nuove uscite anche per il pubblico di più piccoli annunciando l'arrivo della famosa serie tv animata Bing.

La serie è basata sui libri di Ted Dewan e celebra la realtà movimentata e gioiosa della vita in età prescolare trovando le sue più grandi storie nei piccoli momenti: queste storie raccontano le difficoltà quotidiane della vita in cui tutti i bambini e anche gli adulti sapranno riconoscersi. Bing uscirà su Disney Plus Italia a partire dal 24 agosto, quando tutti i 104 episodi della serie sbarcheranno sulla piattaforma direttamente in catalogo senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati. Da quella data, inoltre, sarà inoltre possibile scaricare ogni episodio su qualsiasi dispositivo associato al proprio profilo utente Disney+, così che i 'Bingsters' potranno guardare i loro personaggi e le loro storie preferite ovunque e in qualsiasi momento.

Tra i contenuti prescolari disponibili in streaming in esclusiva su Disney+ ricordiamo tra gli altri Topolino e la casa del divertimento, Mira, Royal Detective, Spidey e i suoi fantastici amici e Puppy Dog Pals. Quali sono i vostri preferiti? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.

Per altri contenuti guardate il trailer di Light & Magic, la docuserie dedicate alle Industrie Light & Magic.