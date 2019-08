Binge-watching addio: tutte le serie Disney+ arriveranno con un episodio a settimana

Disney a quanto pare tenterà di abolire il binge-watching, celebre pratica televisiva introdotta da Netflix: come segnalato da TVLine, infatti, la piattaforma di streaming on demand Disney+ pubblicherà gli episodi delle proprie serie tv esclusive di settimana in settimana, e non tutti insieme.

La differenza si farà sentire maggiormente negli spettacoli Marvel Studios, dato che i fan ora come ora sono abituati a quelli del modello Marvel-Netflix, che per Marvel's Daredevil, Marvel's Jessica Jones, Marvel's Marke's Cage, Marvel's Iron Fist, Marvel's The Defenders e Marvel's The Punisher, le intere stagioni erano subito disponibili per lo streaming dal giorno del lancio.

Sarà interessante vedere come il modello settimanale influenzerà il ritmo e i numeri di visualizzazioni degli spettacoli del Marvel Cinematic Universe per Disney+. Curiosamente questo modello era già stato adottato da Hulu, che proprio settimanalmente ha pubblicato la prima stagione di Runaways, solo per poi fare dietrofront e pubblicare la seconda stagione interamente.

Ricordiamo che nessuna delle serie MCU saranno disponibili al lancio di Disney+, che però si farà perdonare con l'attesissima The Mandalorian, la prima serie televisiva live-action di Star Wars. Il primo episodio sarà pubblicato il 12 novembre, giorno di inaugurazione del servizio.

Finora, Kevin Feige e i Marvel Studios hanno annunciato ben otto progetti, ovvero Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Loki, WandaVision, She-Hulk, Moon Knight, Ms. Marvel e What If ...?.

Per altre informazioni scoprite i titoli disponibili al lancio di Disney+ e le prime date di pubblicazione del servizio.