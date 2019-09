La biografia ufficiale di Judith Grimes rivela come Rick influenzerà The Walking Dead 10

Due settimane ci separano ormai dell'attesissimo ritorno di The Walking Dead con i nuovi episodi della decima stagione, e mentre attendiamo di capire cosa riserverà il futuro ai nostri Sopravvissuti in lotta contro i Whisperers di Alpha, ecco che grazie a una biografia ufficiale sappiamo adesso come Rick Grimes continuerà a influenzare la serie.

Come riporta Digital Spy, infatti, lo spettro del personaggio interpretato da Andrew Lincoln uscito (momentaneamente?) dalla serie nella prima metà della nona stagione (che rivedremo al cinema nel primo film dell'annunciata trilogia a lui dedicata) continuerà ad aleggiare all'inizio dei nuovi episodi, in modo anche molto significativo. Rick è infatti dato per morto dai Sopravvissuti, anche se noi sappiamo che è stato salvato da un misterioso gruppo che sarà poi approfondito nel film già citato.



Grazie adesso a una biografia ufficiale di Judith Grimes, figlia di Rick, sappiamo che il personaggio sarà mantenuto vivo nella mente della ragazzina grazie alla condivisione di "storia di amore ed eroismo" condivise con il fratello RJ. La descrizione dice: "Judith è una bambina guerriera più grande della sua età, figlia di Michonne per come gestisce le persone e maneggia la spada, custode dei suoi fratelli e che guarda al futuro con la stessa saggezza di Carl e Rick. Proprio il padre continua a far parte della sua vita quotidiana nel mentre del racconto della storia per mantenere vivo il suo ricordo".



La premiere di The Walking Dead 10 è attesa sulla AMC il prossimo 6 ottobre.